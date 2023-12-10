L'AMMINISTRATORE DELEGATO DEL PATERNÒ CALCIO DI PERNA COINVOLTO IN UN INCIDENTE STRADALE MENTRE RIENTRA DALLA TRASFERTA DI LENTINI

Nel pomeriggio di oggi, l'Amministratore Delegato del Paternò Calcio, Franco Di Perna, ha vissuto momenti di paura a seguito di un incidente stradale verificatosi mentre era di ritorno da Lentini, dov...

Nel pomeriggio di oggi, l'Amministratore Delegato del Paternò Calcio, Franco Di Perna, ha vissuto momenti di paura a seguito di un incidente stradale verificatosi mentre era di ritorno da Lentini, dove aveva assistito alla partita della squadra locale.

L'incidente si è verificato lungo la circonvallazione lentinese, quando Di Perna, a bordo della sua auto, è entrato in collisione con un'altra macchina che ha invaso la corsia prendendolo frontalmente.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, Di Perna non avrebbe riportato gravi ferite. Tuttavia, per precauzione, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti medici.

La sua condizione sarà attentamente monitorata per garantire il suo benessere.

La comunità sportiva e il Paternò Calcio si stringono attorno a Franco Di Perna, augurandogli una pronta guarigione