L'ANTICICLONE AFRICANO INVADE L'ISOLA: SOLE E CALDO PER TUTTA LA SETTIMANA

La Protezione civile regionale della Sicilia ha pubblicato infatti l’avviso n. 113, proprio in merito a quest’ultimo rischio, valido dalla mezzanotte dell’11 giugno e per le successive 24 ore. A Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita di 31 °C, così come nelle città di Messina e Trapani, mentre per le tutte le altre province il livello di pericolosità è considerato medio.

A soffrire maggiormente per il caldo sarà soprattutto l’entroterra dell’Isola dove si toccheranno punte di 38-40 gradi: la colonnina di mercurio salirà a partire da domani anche nelle città costiere di Catania e Siracusa.

Tra mercoledì e giovedì il cielo sarà velato ma sempre con un clima umido e caldo dovuto all’anticiclone africano che richiamerà masse d’aria molto calde di origine sub-tropicale, direttamente dal deserto del Sahara.

Almeno fino a domenica il clima si manterrà estivo con la garanzia di poter andare al mare, come del resto è già accaduto nel weekend appena trascorso.