LASCIA IL CANE NEL BAGAGLIAIO DELL'AUTO SULLA NAVE, DENUNCIATO 51 DEL CATANESE

Imbarcatosi sul traghetto in partenza da Milazzo per Vulcano, avrebbe lasciato il suo cane nel bagagliaio dell'auto per tutto il tragitto.

E così un uomo di 51anni del catanese è stato denunciato dai carabinieri di Vulcano per maltrattamenti di animali.

La telefonata di un cittadino al 112 ha fatto sì che gli uomini dell'Arma si facessero trovare nell'area portuale dell'isola eoliana, dove hanno fermato l'auto segnalata.

Il cane, un lupo cecoslovacco, era ancora nel bagagliaio e mostrava segni di sofferenza a causa del gran caldo e alla mancanza di ricircolo dell'aria.

L'animale è stato visitato e medicato da un veterinario della zona, mentre l'uomo è stato denunciato alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.