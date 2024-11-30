Le ambizioni del Catania e la corsa alla serie BDopo anni di difficoltà sportive e agonia finanziaria, il Catania è ripartito dal basso con una nuova proprietà. L'obiettivo? Ricostruire la credibilità...

Le ambizioni del Catania e la corsa alla serie B

Dopo anni di difficoltà sportive e agonia finanziaria, il Catania è ripartito dal basso con una nuova proprietà. L'obiettivo? Ricostruire la credibilità e il blasone che ne hanno contraddistinto l'intera storia calcistica. Ma è troppo presto per puntare alla serie B oppure il campionato cadetto è un obiettivo alla portata degli etnei?

Una squadra che sta pian piano ritrovando se stessa

Il Catania sta lentamente tornando ai propri livelli, dopo un 2023/24 che ha fatto intravedere buone cose. La nuova stagione si è aperta all'insegna di un ritrovato entusiasmo, con l'obiettivo dichiarato di confermarsi tra le protagoniste del girone C. In estate, il Catania ha operato diversi cambiamenti, tesi a rinforzare una rosa di buon livello. Sono arrivati giocatori affermati come Anastasio e Di Tacchio, entrambi portatori di qualità ed esperienza. Lo stesso si può dire di Inglese e Montalto, i quali hanno potenziato l'attacco contribuendo alla causa con gol e assist decisivi. Ed è rimasto Sturaro, leader del centrocampo etneo che a soli 30 anni ha deciso di ripartire dalla serie C dopo una parentesi sfortunata in Turchia. Nonostante qualche prestazione opaca, la squadra di Toscano ha mostrato una certa continuità, inaugurata con l'importante successo interno rimediato contro la capolista Benevento. Se gli attaccanti hanno offerte buone risposte, resta da migliorare la difesa, che appare spesso in affanno nelle situazioni critiche. Tuttavia, anche le prime della classe hanno mostrato qualche punto debole, a partire dal Benevento, apparso spesso in difficoltà quando impegnato lontano dal Vigorito. Gli obiettivi del Catania restano ambiziosi: la squadra punta alle primissime posizioni, in modo da assicurarsi un buon piazzamento in vista dei play-off. Da qui alla fine del campionato fondamentali saranno soprattutto gli scontri diretti. L'importante sarà rosicchiare punti alle prime della classe, con particolare riferimento al già citato Benevento, al Trapani, squadra in forte ascesa che può contare su una rosa di altissimo livello, e all'Avellino che, proprio contro il Catania, è riuscito ad agguantare il pareggio allo scadere.