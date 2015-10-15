"Le strade sono colabrodo: occorrono interventi seri e definitivi"

L'intervento del movimento "Paternò on" dopo la segnalazione su Corso Italia

95047.it Riceviamo e pubblichiamo dal movimento Paternò On:

"Teniamo ad informare la città che nei prossimi giorni il nostro movimento approfondirà il tema della Sicurezza Stradale con segnalazioni e iniziative importanti che coinvolgeranno tutta la comunità.

Dopo la segnalazione del nostro Movimento e la richiesta in consiglio comunale fatta dai nostri consiglieri, gli operai del Comune hanno provveduto a sistemare la buca situata al centro della carreggiata di Corso Italia.

Siamo soddisfatti del nostro lavoro perché con la nostra segnalazione, ascoltando i cittadini, siamo riusciti ad evitare un pericolo per tutti gli automobilisti. La situazione è diventata complicata in ogni strada: sono tutte colabrodo ed occorrono interventi seri e definitivi".