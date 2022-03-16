LENTINI, IL MARITO HA CONFESSATO IL DELITTO. L'HA UCCISA MENTRE ERA A LETTO CON LE CUFFIE E DOPO ESCE A PRENDERSI UNA BIRRA

Ha confessato di aver ucciso la moglie Naima Zahir, 45enne originaria del Marocco, sabato sera nella loro abitazione, a Lentini, nel Siracusano.Massimo Cannone, alla presenza del suo avvocato.L'uomo,...

L'uomo, dopo il provvedimento di fermo della Procura eseguito dalla polizia, ha chiesto di rendere delle dichiarazioni al pm chiarendo cosa è successo la sera del 12 marzo nella sua abitazione a Lentini, nel Siracusano.

Il tappezziere 45enne, che si trova adesso rinchiuso nel carcere di contrada Cavadonna, avrebbe sferrato due coltellate sorprendendo la donna che si trovava a letto con le cuffie alle orecchie, intenta a navigare in rete con il telefono cellulare.

Ancor più anomalo il comportamento tenuto dopo il rinvenimento del cadavere della moglie. Anziché chiamare il personale sanitario, il marito sarebbe andato a bere una birra».

Non è chiaro se l'uomo avesse pianificato l'omicidio o sia stato colto da un raptus. A dare l'allarme sarebbe stato il fratello di Cannone che ha chiamato il 112.