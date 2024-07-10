L'ETNA TORNA A FARSI SENTIRE: NUOVO SBUFFO DI CENERE E LEGGERA ATTIVITÀ STROMBOLIANA

Eccola di nuovo, la Voragine, uno dei crateri centrali dell'Etna, che questa sera ha emesso un grosso sbuffo di cenere. La sua attività vulcanica è ripresa.Attualmente, la Voragine è protagonista di u...

A cura di Redazione 10 luglio 2024 22:26

