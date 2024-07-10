95047

L'ETNA TORNA A FARSI SENTIRE: NUOVO SBUFFO DI CENERE E LEGGERA ATTIVITÀ STROMBOLIANA

Eccola di nuovo, la Voragine, uno dei crateri centrali dell'Etna, che questa sera ha emesso un grosso sbuffo di cenere. La sua attività vulcanica è ripresa.Attualmente, la Voragine è protagonista di u...

A cura di Redazione Redazione
10 luglio 2024 22:26
Eccola di nuovo, la Voragine, uno dei crateri centrali dell'Etna, che questa sera ha emesso un grosso sbuffo di cenere. La sua attività vulcanica è ripresa.

Attualmente, la Voragine è protagonista di una modesta attività stromboliana. Questo tipo di attività è caratterizzato da esplosioni intermittenti che lanciano materiale incandescente oltre l'orlo craterico. Le esplosioni sono accompagnate da emissioni di gas e ceneri, creando uno spettacolo naturale affascinante e al tempo stesso inquietante.

L'attività stromboliana, sebbene meno pericolosa rispetto a eruzioni più esplosive, richiede un monitoraggio costante per garantire la sicurezza delle popolazioni vicine e dei turisti. La ripresa dell'attività della Voragine permette agli scienziati di approfondire la comprensione dei meccanismi eruttivi e dei processi geologici sottostanti.

La modesta attività stromboliana, con le sue esplosioni di materiale incandescente, illumina il cielo notturno e ricorda a tutti la potenza e la bellezza della natura vulcanica.

