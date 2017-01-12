Lettera di un genitore: "I nostri figli a casa perchè la scuola è al freddo"

Riceviamo e pubblichiamo

95047.it "Salve, scrivo perché vorrei che venisse pubblicato questo mio intervento affinché arrivi al sindaco il problema che c'è al 4°circolo ora Don Milani.. in pratica dei bambini di 7 anni sono al freddo! Ieri è andato anche il preside in classe e ha visto che non funziona nulla per poter riscaldare. Hanno chiamato i tecnici del Comune ma nessuna risposta! Ovviamente noi sono due giorni che teniamo i bambini a casa. Ma questa vita per quanto tempo la possiamo fare? Siamo stati in segreteria e non c'era ne preside ne vicepreside.. però da loro tutto funzionava.. anzi c'era un caldo..... il sindaco ovviamente è impossibile rintracciarlo! Ventuno bambini per cinque ore seduti al freddo evidentemente non sono un problema. Le risposte che ci sanno dare sono nulle! Che dobbiamo fare? Visto che la scuola è comunale il sindaco potrebbe almeno risponderci?".