LIDL RICHIAMA SALAMETTO TIPO MILANO, PRESENZA DI SALMONELLA

Il Ministero della Salute ha annunciato sul portale del dicastero dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, l'immediato ritiro di due lotti da parte del produttore di due lotti di salametto tipo Milano a marchio Salumeo di Lidl per la presenza di Salmonella spp.

Il prodotto in questione è venduto in pezzi da 160 grammi con i numeri di lotto L237(5154) e L238(5154) e la data di scadenza 12/04/2023. Coinvolti i supermercati Lidl. Il salametto richiamato è stato prodotto per Lidl Italia Srl dall’azienda Salumificio Colombo Luigi Srl, nello stabilimento di via Roma 21, a Pescate, in provincia di Lecco.

La salmonella, spiega il portale Epicentro dell'Istituo Superiore di Sanità (Iss), è il batterio più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. La gravità dei sintomi varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) fino a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario). A scopo precauzionale, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il marchio e i lotti di confezionamento indicati e a restituirli al punto vendita.