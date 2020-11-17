Sarà un fenomeno commerciale da studiare nel futuro, quello delle sneaker della catena di discount Lidl che in poche ore, sembra, sono andate in sold out come un Iphone di ultima generazione.Non solo...

Non solo quelle, come riportano diversi siti, è andato venduto praticamente tutto il nuovo armamentario sportivo marchiato Lidl, compreso di calze “tecniche” e ciabatte. Ovviamente a far riuscire l’affare, è stato il prezzo estremamente contenuto della scarpe: solo 12 euro. Si parla di veri e propri “assembramenti”, certamente non autorizzati, per accaparrarsi il primo modello di sneaker.

Su fanpage, che si è assunto l’onere della prova, si racconta come su E-Bay le scarpe siano già state rimesse in vendita a

LIDL, SCARPE E CIABATTE ESAURITE IN POCHE ORE, RIVENDUTE SU EBAY FINO A 500 EURO

prezzi esorbitanti, superiori addirittura a quelle per una sneaker normalissima: si leggono 100 euro come prezzo minimo, ma con un range che arriverebbe addirittura a 1.500 e su altri siti si scrive addirittura di 2.500 euro.

La ragione di questo mercato parallelo incomprensibile per una scarpa venduta a 12.90 euro, sembra possa dipendere dai collezionisti per un oggetto che si ritiene possa diventare introvabile e che rappresenta una “capsule collection”. Come spiega lo stesso sito:

“Le capsule collection sono collezioni spot con pochi pezzi, lanciate sul mercato per un periodo di tempo limitato, dunque non sono sempre disponibili. I brand le creano proprio per vendere tutto e subito confidando sullo zoccolo duro di fan che farebbero qualunque cosa per avere un capo o un accessorio in edizione limitata”-

Proprio questo è il segreto quindi: la LIDL ha infatti annunciato che queste scarpe non saranno rimesse in vendita, e rappresentano quindi un’edizione limitata.