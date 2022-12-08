LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.5 CON EPICENTRO A PATERNÒ NELLA NOTTE

Trema ancora la terra nel Catanese. Una scossa di magnitudo 2.5 si è verificata a Paternò alle 4.02, ad una profondità di 7 chilometri. A rivelarlo la sala operativa di Catania dell'Istituto Nazionale...

Trema ancora la terra nel Catanese. Una scossa di magnitudo 2.5 si è verificata a Paternò alle 4.02, ad una profondità di 7 chilometri. A rivelarlo la sala operativa di Catania dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa, seppur lieve, è stata avvertita da alcuni abitanti. Nessun danno a cose e persone.

DATI INGV

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 5 km S Paternò (CT), il 08-12-2022 04:02:56 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5370, 14.8920 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).