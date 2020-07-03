LIMOUSINE ENTRA IN ZONA PEDONALE A PIAZZA DUOMO A CATANIA: MULTATA

Visionando attentamente le immagini delle telecamere di sorveglianza, la Polizia Municipale è riuscita a multare per le infrazioni commesse il proprietario di una Lincoln Town Car Limousine che alcuni...

Visionando attentamente le immagini delle telecamere di sorveglianza, la Polizia Municipale è riuscita a multare per le infrazioni commesse il proprietario di una Lincoln Town Car Limousine che alcuni giorni addietro, intorno alle 20,30, ha violato la corsia preferenziale di Via Vittorio Emanuele, transitando poi su Piazza Duomo, di recente pedonalizzata, rimanendo in sosta per diversi minuti. A sollevare il problema era stata la foto della macchina in “bella mostra” su piazza Duomo pubblicata da una pagina Facebook, diventata in breve tempo virale sul social network. Su direttiva del Sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore Alessandro Porto, il Comandante Stefano Sorbino ha disposto che la Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale esperisse le indagini del caso, al fine di accertare i fatti e individuare il responsabile delle violazioni. All’esito delle verifiche, con l’ausilio delle registrazioni video, è stato appurato che la Limuosine in questione appartiene a una società di autonoleggio di Lentini e che l’auto era stata utilizzata per festeggiare il diciottesimo compleanno di una giovane lentinese.