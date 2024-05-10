L'INCREDIBILE GAFFE DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA: "PER FORTUNA LA SICCITÀ HA COLPITO IL SUD E LA SICILIA"
"Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare".Lo ha detto ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. La gaffe del...
A cura di Redazione
10 maggio 2024 09:09
"Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare".
Lo ha detto ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.
La gaffe del ministro nonché cognato della premier Giorgia Meloni va in scena nel pomeriggio di ieri nell’aula del Senato dove era in programma la consueta seduta dedicata al “Question time”, le risposte immediate in diretta tv dei rappresentanti del governo alle interrogazioni dei senatori.