LINGUAGLOSSA. INCIDENTE TRA DUE MOTO, ENTRAMBI I CONDUCENTI PORTATI IN ELICOTTERO IN OSPEDALE

A cura di Redazione Redazione
12 maggio 2024 18:33
Un incidente stradale tra due moto si è verificato poco dopo 14,00 di oggi sulla strada Mareneve, sul territorio del Comune di Linguaglossa.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per soccorrere i due motociclisti e mettere in sicurezza lo scenario.

I due centauri, rimasti entrambi feriti, sono stati medicati dal personale del Sevizio 118 e trasportati in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto per i rilievi di competenza militari dell'Arma dei Carabinieri e Polizia Locale.

