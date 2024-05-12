LINGUAGLOSSA. INCIDENTE TRA DUE MOTO, ENTRAMBI I CONDUCENTI PORTATI IN ELICOTTERO IN OSPEDALE
Un incidente stradale tra due moto si è verificato poco dopo 14,00 di oggi sulla strada Mareneve, sul territorio del Comune di Linguaglossa.
I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per soccorrere i due motociclisti e mettere in sicurezza lo scenario.
I due centauri, rimasti entrambi feriti, sono stati medicati dal personale del Sevizio 118 e trasportati in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.
Sul posto per i rilievi di competenza militari dell'Arma dei Carabinieri e Polizia Locale.