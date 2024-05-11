L’O2 Sport Club lancia “Muoviti”, Grande evento sportivo gratuito Sport, screening gratuiti, inclusione e tanto sano divertimento

Lo sport è metafora di vita. Non è solo strumento di benessere personale, ma è anche momento di aggregazione e socializzazione. Lo sport contribuisce ad arricchire la nostra vita e l’evento “Muoviti”...

Lo sport è metafora di vita. Non è solo strumento di benessere personale, ma è anche momento di aggregazione e socializzazione. Lo sport contribuisce ad arricchire la nostra vita e l’evento “Muoviti” rappresenta un’opportunità imperdibile ricordarne i valori . Questa iniziativa, promossa dal centro O2 Sport Club di Paternò, supportata dal CONI, dall’ente C.S.A.I. con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Catania, prende il via a Catania il 19 maggio presso il lido Jolly, per poi spostarsi il 9 giugno al lido La Torre di Mondello.

“Muoviti" non è solo sport, ma un festival di attività legate al benessere fisico e mentale, aperto a tutti, gratuito, che si estenderà in futuro ad altre provincie siciliane. L’Università di Catania, attraverso il suo Dipartimento di Scienze Motorie, Master in Posturologia, giocherà un ruolo chiave. Gli studenti del dottor Musumeci saranno a disposizione del pubblico per offrire valutazioni posturali, un servizio prezioso per migliorare la qualità della vita e prevenire problemi fisici futuri.

Inoltre, Novartis contribuirà all’evento realizzando test lipidici gratuiti, fondamentali per monitorare i livelli di grasso nel sangue e prevenire malattie cardiovascolari. È possibile prenotare lo screening, completamente gratuito, una grande occasione per chi, in special modo, soffre di malattie cardiovascolari o diabete. 400 test gratuiti messi a disposizione da Novartis, per conto della quale saranno presenti grandi eccellenze, i medici dott. Alessio La Manna, dott. Salvatore Scandurra, dott. Sergio Fasullo, Professor Giuseppe Musumeci professore di Medicina e chirurgia presso l'ospedale di Catania.

La manifestazione sarà arricchita da momenti di intrattenimento con 24 ore di attività sportive in spiaggia, sessioni di animazione, dj set, una battaglia di Hip Hop che trasformeranno la spiaggia in un vero e proprio grande palcoscenico di vita attiva.

Un aspetto fondamentale di “Muoviti” è l'inclusione. Saranno presenti i ragazzi degli Special Olympics, che si esibiranno in gare di rowing. Inoltre, i ragazzi della AFAE (associazione affetti da audio lesione) e i ragazzi in carrozzina del CUS Catania sfideranno i normodotati in un mini torneo di pallacanestro, dimostrando lo spirito di resilienza e integrazione che il progetto vuole promuovere.

Partecipare a “Muoviti”significa quindi prendersi cura di sé in un ambiente festoso e inclusivo, promuovendo la cultura dello sport e del benessere. Non perdete l'opportunità di vivere una giornata all'insegna della salute e del divertimento nelle splendide spiagge siciliane.

Chi voglia partecipare gratuitamente all’evento dovrà accedere alla pagina EvenBrite dedicata rinvenibile all’url https://www.eventbrite.it/e/biglietti-muoviti-856019847407?aff=oddtdtcreator o scansionando il QR Code.