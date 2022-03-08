LUCA PARMITANO RICEVERÀ A PALERMO LA LAUREA HONORIS CAUSA IN ECONOMIA E MANAGEMENT

Una laurea honoris causa in Economia e Management per aver dedicato la sua vita all'esplorazione e all'innovazione: è il riconoscimento che l'università Lumsa ha deciso di conferire all'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) Luca Parmitano.

La cerimonia sarà il 17 marzo a Palermo.

"Per aver votato la sua vita - scrive il dipartimento di Giurisprudenza di Palermo che ha deciso assegnare il riconoscimento - interamente a svolgere attività fondamentali alla frontiera dell'innovazione, dell'esplorazione e della tecnologia a livello globale giungendo ad abbracciare l'economia e il management delle attività aerospaziali nella gestione di persone, processi e strutture in progetti a elevata creatività in situazioni ad altissimo rischio".

Nato a Paternò (Catania) 46 anni fa, Parmitano ha compiuto gli studi universitari in Scienze Politiche alla Federico II di Napoli e completato l'addestramento al volo all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli per poi nel 2009 essere selezionato come astronauta Esa. Nella sua carriera astronautica ha completato due missioni spaziali, la prima Volare nel 2013 e la seconda Beyond tra il 2019 e il 2020 durante la quale ha avuto il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale (Iss).

"Con il suo fulgido esempio e con l'attenzione agli effetti estremi del cambiamento climatico e la tensione al sostegno agli studi dei giovani meno fortunati, ha sviluppato meriti scientifici e sociali che Lo rendono una personalità carismatica di elevato valore umano e professionale", si legge nelle motivazioni. Il riconoscimento accademico sarà consegnato dal rettore dell'Università Lumsa, Francesco Bonini, in una cerimonia che si svolgerà nell'Aula Magna della sede di Palermo, mentre la 'Laudatio' sarà curata dal presidente del Corso di Laurea magistrale in Economia e Management, Giovanni Battista Dagnino.