RUBATE LE LUCI NELL'ALBERO DI LARGO ASSISI A PATERNÒ"

La notte scorsa, uno o più individui hanno compiuto un gesto meschino che ha lasciato la cittadina di Paternò sgomenta: hanno rubato le luci natalizie che decoravano un grazioso alberello di Natale, p...

La notte scorsa, uno o più individui hanno compiuto un gesto meschino che ha lasciato la cittadina di Paternò sgomenta: hanno rubato le luci natalizie che decoravano un grazioso alberello di Natale, posizionato nei pressi di Largo Assisi.

Nonostante la modesta entità del bottino, il furto delle luci ha suscitato una profonda indignazione sia tra gli esponenti politici che tra i cittadini comuni. Il sindaco Nino Naso e il consigliere Luigi Gulisano hanno condiviso la loro disapprovazione sui social media, esprimendo il loro stupore nei confronti di chi avrebbe compiuto un gesto così spregevole.

"Non so commentare che tipo di persona sei, hai rubato le luci dell'albero di Natale della città, ha dichiarato il sindaco Naso. "Le autorità competenti stanno visionando le telecamere della zona per darti un nome e cognome. Questo atto è deplorevole e sarà perseguito."

Il consigliere Gulisano si è unito alle parole del sindaco, sottolineando l'importanza simbolica dell'albero natalizio per la comunità: "Questo gesto è una vergogna. L'albero di Natale è un simbolo di gioia e unità per tutti noi. Coloro che pensano di poter rubare questa felicità non saranno tollerati."

Anche il presidente della commissione consiliare al bilancio, Antonio Tomaselli, ha espresso la sua incredulità e condanna per l'atto: "Dove può arrivare la stupidità dell'uomo? Rubare le luci dell'albero di Natale su Largo Assisi dovrebbe fare indignare tutta la città. Spero che queste luci possano illuminarti la coscienza, ammesso che tu l'abbia. Tutto sarà ripristinato in mattinata."

L'indignazione per questo gesto insensato si è diffusa rapidamente attraverso i social media, con molti cittadini che esprimono la loro solidarietà e ribadiscono l'importanza di preservare la magia delle festività.