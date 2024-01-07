LUNEDÌ 08 GENNAIO 2024 ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

L’ampia depressione che sta interessando la nostra penisola domani tenderà a spostarsi dal mar tirreno verso levante determinando ancora intensi venti dai quadranti occidentali sulle estreme regioni m...

L’ampia depressione che sta interessando la nostra penisola domani tenderà a spostarsi dal mar tirreno verso levante determinando ancora intensi venti dai quadranti occidentali sulle estreme regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende i precedenti.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede il persistere di venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, su Sicilia e Calabria. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, lunedì 8 gennaio, allerta gialla in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo e parte di Sardegna e Emilia-Romagna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 07 gennaio 2024.

Ecco di seguito il testo integrale:

-PER LE PROSSIME 24/30 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE O LOCALMENTE DI TEMPESTA SU SARDEGNA E SICILIA;

-PER LE PROSSIME 18/24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO BURRASCA O BURRASCA FORTE SU CALABRIA, BASILICATA E CAMPANIA CENTRO-MERIDIONALE.

FORTI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE. PERSISTE: -PER LE PROSSIME 12/18 ORE MARE MOLTO AGITATO SU TIRRENO MERIDIONALE E JONIO;

-PER LE PROSSIME 24/30 ORE MARE MOLTO AGITATO SU STRETTO DI SICILIA, MARE E CANALE DI SARDEGNA E ANCHE LOCALMENTE GROSSO SU QUEST'ULTIMI DUE.

POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE. PERSISTONO PER LE PROSSIME 24 ORE PRECIPITAZIONI DIFFUSE E ABBONDANTI SU ABRUZZO, CAMPANIA (SPECIE IL SETTORE CENTRO-MERIDIONALE) E SUI SETTORI TIRRENICI DI CALABRIA E BASILICATA.