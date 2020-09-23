LUNGHE CODE E DISAGI SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO'

+++FLASHContinuano i disagi per gli automobilisti sulla ss121 fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.Si tratta di lavori di rifacimento dell guard rail e della segnaletica da parte...

Continuano i disagi per gli automobilisti sulla ss121 fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.

Si tratta di lavori di rifacimento dell guard rail e della segnaletica da parte dell'Anas nel tratto dello svincolo Piano Tavola, in direzione Paternò

La fila è provocata a causa del cantiere allestito sulla carreggiata, con la relativa chiusura di una corsia

La lunga coda inizia nei pressi della prima uscita di Misterbianco centro e sta creando code e lunghi rallentamenti nel tratto interessato