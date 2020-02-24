LUNGHE FILE SULLA SS 121 PER CAMION IN AVARIA

FLASHDisagi e forti rallentamenti si stanno registrando sulla ss121 per fortuna non si tratterebbe di un incidente, ma, a causa di un mezzo pesante in avaria.Il camion si è bloccato sulla carreggiata...

A cura di Redazione 24 febbraio 2020 15:25

