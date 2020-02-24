LUNGHE FILE SULLA SS 121 PER CAMION IN AVARIA
A cura di Redazione
24 febbraio 2020 15:25
FLASH
Disagi e forti rallentamenti si stanno registrando sulla ss121 per fortuna non si tratterebbe di un incidente, ma, a causa di un mezzo pesante in avaria.
Il camion si è bloccato sulla carreggiata, nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro
in direzione Paternò.
Al momento si segnalano rallentamenti alla circolazione, con code di circa 2 km.
