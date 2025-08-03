LUTTO NELLA DIOCESI DI ACIREALE.È RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE SUA ECCELLENZA MONS. GIUSEPPE MALANDRINO

La Diocesi di Acireale con profonda commozione ha annunciato che è venuto a mancare all’età di 94 anni, Mons. Giuseppe Malandrino, ottavo vescovo della Chiesa locale (dal 1979 al 1998) e vescovo di No...

La Diocesi di Acireale con profonda commozione ha annunciato che è venuto a mancare all’età di 94 anni, Mons. Giuseppe Malandrino, ottavo vescovo della Chiesa locale (dal 1979 al 1998) e vescovo di Noto (dal 1998 al 2007).

Il prelato è morto nella struttura dell’O.A.S.I. di Aci Sant’Antonio, dove da tempo era ospite.

La camera ardente sarà allestita a partire da oggi pomeriggio dalle ore 17 nella Cappella dell’OASI di Aci Sant’Antonio, poi martedì 5 agosto alle ore 9.30 nella Cattedrale di Acireale, seguita dai funerali alle ore 16.30 nello stesso luogo.

I funerali si terranno anche giovedì 7 agosto alle ore 16.00 nella Cattedrale di Noto.

La Diocesi di Acireale invita i fedeli e la comunità locale a unirsi in preghiera per Mons. Malandrino.

Le parole di commiato di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della CESi: “Con animo grato al Signore, accompagniamo nella preghiera Mons. Giuseppe Malandrino, che ha guidato con sapienza, umiltà e dedizione la nostra Chiesa di Acireale e successivamente quella di Noto. Instancabile annunciatore della Parola, ha lasciato una testimonianza profonda di ascolto, di comunione e di amore per il popolo di Dio e per i sacerdoti. Ne ricordiamo l’umanità schietta, la coerenza evangelica e il grande rispetto per le persone. Invochiamo per lui la ricompensa promessa ai servi fedeli e la luce eterna del Risorto”.