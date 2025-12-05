Lutto nella musica italiana: morto Sandro Giacobbe

Si è spento oggi, nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe aveva 75 anni e da oltre...

Si è spento oggi, nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe aveva 75 anni e da oltre dieci anni affrontava con grande coraggio una dura battaglia contro un tumore.

Cantautore di grande sensibilità e autore di successi intramontabili come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, Giacobbe è stato tra i protagonisti della musica italiana degli anni ’70 e ’80, raggiungendo per mesi le hit parade nazionali e internazionali.

Dopo aver vissuto a lungo a Moneglia, negli ultimi anni si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. Grande appassionato di sport, aveva giocato nella squadra locale di calcio prima di approdare alla Nazionale Cantanti, dove fu anche allenatore.

Sandro Giacobbe lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro.

I funerali si terranno martedì 9 dicembre, alle ore 15, presso la Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari.