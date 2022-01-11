MAFIA, A CATANIA COLPO AL CLAN ‘PILLERA-PUNTINA’: 16 ARRESTI
A cura di Redazione
11 gennaio 2022 08:34
La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha arrestato 16 persone appartenenti al clan “Pillera – Puntina”, indagate per associazione di tipo mafioso, estorsione e usura.
Gli ulteriori ed inediti dettagli dell'operazione battezzata 'Consolazione', verranno illustrati mediante un comunicato stampa che verrà diffuso al termine dell’ Operazione.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO