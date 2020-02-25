MAFIA A CATANIA, INDAGINE SU 23 OMICIDI IN VENT'ANNI: 23 ARRESTI

Carabinieri del Ros di Catania, coordinati dalla locale Dda, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 23 indagati nell'ambito di indagini su 23 omicidi di mafia commessi dall...

Carabinieri del Ros di Catania, coordinati dalla locale Dda, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 23 indagati nell'ambito di indagini su 23 omicidi di mafia commessi dalla fine degli anni '80 al 2007.

Tra i casi dell'operazione 'Thor' ci sono anche un triplice omicidio, tre casi di 'lupara bianca' e il duplice omicidio di Angelo Santapaola e di Nicola Sedici commesso il 26 settembre 2007, per il quale è stato condannato definitivamente Vincenzo Aiello, ex rappresentante provinciale della 'famiglia'.

​I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 , presso la Sala Stampa della Procura