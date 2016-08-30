Ammazzato senza pietà un meticcio: è accaduto alla periferia di Paternò. A lanciare l’allarme una volontaria dell’associazione “Il mio amico”

IMG-20160829-WA0026 È stato ammazzato senza pietà con una corda al collo che lo ha stretto fino alla sua morte avvenuta molto probabilmente per asfissia. Si tratta di un cucciolo di cane, meticcio. A rinvenirlo immerso in una pozza di sangue è stata Daniela, volontaria dell’associazione "Il mio amico" ieri mattina nella strada periferica di Paternò, non distante dall’agriturismo Gianferrante per intenderci.

Sarebbe superfluo aggiungere altre parole ad immagini cosi crudelmente eclatanti. E’ forse, invece, il caso di fare un pò di silenzio per riflettere sul grado di barbarie al quale siamo giunti.