MALETTO SALUTA IL NUOVO ANNO CON FIORELLA MANNOIA IN CONCERTO

L’ultima notte del 2024 Maletto festeggerà in Piazza il nuovo anno con una delle artiste e interpreti della musica italiana più iconiche e amate: Fiorella Mannoia. La cantante romana offrirà al pubblico una vibrante serata di musica dal vivo che la vedrà accompagnata dall’orchestra per esibirsi nell’emozionante veste di Fiorella Sinfonica sul palco di Piazza XXIV Maggio per il Capodanno 2025.

Lo spettacolo del Capodanno è organizzato da La Cometa Cooperativa Sociale con il patrocinio del Comune di Maletto guidato dal sindaco Giuseppe Capizzi, in collaborazione con la Regione Siciliana – Assessorato del turismo, sport e spettacolo – e l’Assemblea Regionale Siciliana e Puntoeacapo Srl.

“Siamo orgogliosi di presentare alla cittadinanza questo grande appuntamento di festa e condivisione che vedrà la nostra comunità riunita in piazza per attendere tutti insieme lo scoccare della mezzanotte – sottolinea il sindaco Capizzi annunciando l’evento -. Grazie a La Cometa Coop. Sociale, al sostegno della Regione Siciliana e dell’Ars siamo riusciti a realizzare con impegno una proposta artistica di altissimo livello e qualità, che darà a tutti i nostri cittadini la possibilità di partecipare gratuitamente a un concerto di Fiorella Mannoia, artista italiana di punta e fama internazionale. Ringrazio per questo tutti coloro che hanno collaborato, la Regione Siciliana, l’Assessore Regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata e il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno per il contributo finalizzato alla promozione del territorio e alle attività di inclusione sociale.”

Durante la serata Fiorella Mannoia ripercorrerà in scaletta i più grandi successi del suo repertorio declinati con nuovi arrangiamenti e sfumature con il contributo dell’orchestra, a poche settimane dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti “Disobbedire”, uscito il 29 novembre.

Il programma dell’evento di Capodanno a Maletto prevede l’inizio del concerto di Fiorella Mannoia in Piazza XXIV Maggio alle ore 22.15 circa. All’arrivo della mezzanotte si brinderà con il Sindaco e i rappresentanti istituzionali sul palco e con gli occhi del pubblico puntati al cielo per il gioco pirotecnico. Successivamente la piazza continuerà a ballare con il dj set in programma per chi vorrà proseguire i festeggiamenti di benvenuto al 2025. “Fiorella Sinfonica” è uno spettacolo prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà.