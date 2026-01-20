Maltempo a Paternò, strade chiuse per allagamenti: stop al traffico in contrada Scalilli e via Fonte Maimonide

A causa delle incessanti e copiose piogge che stanno interessando il territorio comunale, la Commissione Straordinaria del Comune di Paternò ha disposto con ordinanza urgente la chiusura immediata al...

A causa delle incessanti e copiose piogge che stanno interessando il territorio comunale, la Commissione Straordinaria del Comune di Paternò ha disposto con ordinanza urgente la chiusura immediata al traffico veicolare di alcune strade per motivi di sicurezza.

Il provvedimento, firmato nella giornata di oggi 20 gennaio 2026, riguarda in particolare:

un tratto della Strada Vicinale Tafune , in contrada Scalilli , in corrispondenza del sottopasso del cavalcavia della Ferrovia Circumetnea;

, in contrada , in corrispondenza del sottopasso del cavalcavia della Ferrovia Circumetnea; un tratto di via Fonte Maimonide, in entrambe le carreggiate, compreso tra l’intersezione con via dello Stadio e via Acque Grasse.

La decisione è stata adottata dopo i sopralluoghi della Polizia Municipale, intervenuta a seguito delle numerose segnalazioni pervenute alla centrale operativa, che hanno accertato la presenza di consistenti allagamenti e ristagni d’acqua tali da rappresentare un serio pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale ord_00006_20-01-2026

L’ordinanza prevede la interdizione totale al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata della situazione di pericolo. Il V Settore Servizi Manutentivi è incaricato di delimitare le aree interessate con transenne e apposita segnaletica, soprattutto nelle ore serali e notturne.

La riapertura delle strade avverrà automaticamente al termine dell’emergenza, una volta cessate le condizioni di pericolo.