Maltempo ad Acireale: ordinata l’evacuazione a Capomulini e Santa Maria La Scala
ACIREALE – A seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco di Acireale ha firmato un’ordinanza contingibile e...
ACIREALE – A seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco di Acireale ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità.
Le avverse condizioni meteorologiche, previste dalle ore 00:00 di lunedì 19 gennaio 2026 e per tutta la giornata di martedì 20 gennaio, con forti venti, precipitazioni intense e mareggiate, potrebbero determinare situazioni di grave pericolo nelle aree più esposte al mare e in prossimità dei torrenti del territorio comunale.
Per questo motivo è stata disposta l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili situati nelle seguenti zone:
- Capomulini: vie Garitta e Rapallo e Lungomare Martinez
- Santa Maria La Scala: via Molino
L’ordinanza avrà efficacia dalle ore 13:00 di lunedì 19 gennaio 2026 fino alle ore 08:00 di mercoledì 21 gennaio 2026, salvo ulteriori disposizioni legate all’evoluzione dell’evento meteorologico.
I cittadini che non fossero in grado di provvedere autonomamente a una sistemazione alternativa potranno contattare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al numero 095/895545 per ricevere assistenza.
L’Amministrazione comunale invita la popolazione al massimo senso di responsabilità, a seguire attentamente le indicazioni delle Autorità e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune di Acireale.