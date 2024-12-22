MALTEMPO CON ALLERTA GIALLA IN SICILIA PER IL 23 DICEMBRE
22 dicembre 2024
La Protezione Civile della Sicilia ha emesso un bollettino di allerta gialla per maltempo valido per domani, 23 dicembre. Ecco nel dettaglio le previsioni per l'isola.
Condizioni meteorologiche attese:
- Venti: Forti, fino a burrasca forte, dai quadranti occidentali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.
- Precipitazioni:
- Sui settori tirrenici: Da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da fenomeni intensi come rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
- Sul resto dell’isola: Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, localmente moderati sui settori occidentali.
- Nevicate: Previste sui rilievi dei settori settentrionali, al di sopra dei 900-1000 metri, con accumuli al suolo da deboli a moderati.
- Venti: Da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali.
Si raccomanda la massima prudenza, soprattutto in prossimità delle coste e nelle zone montuose interessate dalle nevicate.