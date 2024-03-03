MALTEMPO, DOMANI ALLERTA GIALLA IN SICILIA: IN ARRIVO VENTI DI BURRASCA E TEMPORALI

Emanata allerta gialla in Sicilia dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per domani, lunedì 4 marzo 2024, a causa di una perturbazione di origine atlantica che tende ad approfondirsi sulla...

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla notte di oggi, domenica 3 marzo, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in successiva estensione a Sicilia e Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 4 marzo, allerta arancione su alcuni settori di Piemonte e Emilia-Romagna. Valutata inoltre, allerta gialla su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e su alcuni settori di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

Sulla base delle previsioni sono previsti venti di burrasca, rovesci o temporali ovunque, in tutte le province dell’isola.