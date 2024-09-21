MALTEMPO IN ARRIVO PER DOMANI 22 SETTEMBRE IN SICILIA: ALLERTA GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
Un peggioramento delle condizioni meteo è previsto per domani, 22 settembre, in tutta la Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione ha emesso un bollettino che annuncia l'allerta gialla per rischio idrogeologico su tutte le province siciliane, inclusa Catania
Il bollettino, pubblicato oggi sul sito istituzionale, segnala la possibilità di piogge e temporali che potrebbero creare disagi in diverse aree dell’isola.
Secondo quanto riportato nel bollettino, già da questa sera, 21 settembre, si prevedono piogge isolate, con fenomeni a carattere di rovescio o temporale. I quantitativi di pioggia saranno generalmente deboli, ma in alcune zone della Sicilia nord-orientale si potrebbero raggiungere livelli moderati.
Per domani, 22 settembre, il maltempo interesserà maggiormente l’intera Regione. Sono previste piogge da isolate a sparse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali, con accumuli di pioggia che andranno da deboli a moderati in alcune aree.
Il rischio idrogeologico, soprattutto in caso di precipitazioni intense e improvvise, potrebbe causare allagamenti o smottamenti in zone più vulnerabili.
La popolazione è invitata a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni temporaleschi, seguendo le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti.