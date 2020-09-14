Maltempo in provincia di Catania, allagamenti e auto in panne

Intense piogge accompagnate da forti raffiche di vento da stamane stanno interessando la provincia di Catania causando danniTutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e d...

Intense piogge accompagnate da forti raffiche di vento da stamane stanno interessando la provincia di Catania causando danni

Tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e dei distaccamenti cittadini sono impegnate nell'area metropolitana di Catania, nella Zona Industriale e nell'area di Piano Tavola Misterbianco per interventi di soccorso derivanti dai danni provocati dalle intense piogge di queste ultime ore.

Gli interventi di soccorso in atto sono una decina, soprattutto per salvataggi di persone rimaste bloccate nelle loro auto in panne e allagamenti in abitazioni e locali a piano terra o sotto il livello stradale.

Al momento, sono circa 30 le richieste di intervento in attesa di essere espletate.