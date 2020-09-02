MALTEMPO IN SICILIA, ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER DOMANI

Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani giovedi 03 Settembre, un’allerta gialla su tutta la SiciliaPrevisioni del tempo più autunnali che estive con piog...

Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani giovedi 03 Settembre, un’allerta gialla su tutta la Sicilia

Previsioni del tempo più autunnali che estive con piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare al confine con la Calabria; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

Per la giornata di domani, Giovedì 3 settembre 2020:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Pianura e costa romagnola, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie