Maltempo in Sicilia, nuovo bollettino della Protezione Civile: allerta rossa e arancione, Paternò in zona arancione

È stato diramato pochi minuti fa il nuovo bollettino della Protezione Civile regionale che conferma una situazione di forte criticità meteo su gran parte della Sicilia.

Per il pomeriggio di oggi è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta l’Isola, con allerta rossa e arancione confermate come indicato nelle mappe ufficiali. La Protezione Civile invita alla massima attenzione e alla prudenza negli spostamenti.

Per la giornata di domani è atteso un miglioramento generale, ma resterà in allerta rossa soltanto la Zona I, l’area compresa tra le province di Catania e Messina.

Il Comune di Paternò ricade al momento in zona arancione. Sono attese nelle prossime ore le ordinanze dei sindaci per stabilire eventuali provvedimenti su scuole, uffici pubblici e servizi.

Al momento non è stata ancora comunicata la chiusura delle scuole a Paternò. Seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena saranno emanate le ordinanze.

📌 ELENCO SCUOLE CHIUSE mercoledì 21 gennaio 2026 (IN AGGIORNAMENTO)

Acireale

Aci Sant’Antonio

Adrano (disposta la chiusura delle scuole anche per il 22 gennaio)

Belpasso

Biancavilla

Bronte

Castiglione di Sicilia

Catania

Giarre

Grammichele

Nicolosi

Scordia

Trecastagni

