Maltempo in Sicilia, nuovo bollettino della Protezione Civile: allerta rossa e arancione, Paternò in zona arancione
È stato diramato pochi minuti fa il nuovo bollettino della Protezione Civile regionale che conferma una situazione di forte criticità meteo su gran parte della Sicilia.Per il pomeriggio di oggi è prev...
È stato diramato pochi minuti fa il nuovo bollettino della Protezione Civile regionale che conferma una situazione di forte criticità meteo su gran parte della Sicilia.
Per il pomeriggio di oggi è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta l’Isola, con allerta rossa e arancione confermate come indicato nelle mappe ufficiali. La Protezione Civile invita alla massima attenzione e alla prudenza negli spostamenti.
Per la giornata di domani è atteso un miglioramento generale, ma resterà in allerta rossa soltanto la Zona I, l’area compresa tra le province di Catania e Messina.
Il Comune di Paternò ricade al momento in zona arancione. Sono attese nelle prossime ore le ordinanze dei sindaci per stabilire eventuali provvedimenti su scuole, uffici pubblici e servizi.
🔔 Aggiornamento in corso
Al momento non è stata ancora comunicata la chiusura delle scuole a Paternò. Seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena saranno emanate le ordinanze.
📌 ELENCO SCUOLE CHIUSE mercoledì 21 gennaio 2026 (IN AGGIORNAMENTO)
- Acireale
Aci Sant’Antonio
Adrano (disposta la chiusura delle scuole anche per il 22 gennaio)
Belpasso
Biancavilla
Bronte
Castiglione di Sicilia
Catania
Giarre
Grammichele
Nicolosi
Scordia
Trecastagni
(elenco in continuo aggiornamento)