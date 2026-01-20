Maltempo in Sicilia, scuole chiuse il 21 gennaio 2026: elenco Comuni in aggiornamento
📌 ELENCO SCUOLE CHIUSE mercoledì 21 gennaio 2026 (IN AGGIORNAMENTO)AcirealeAci Sant’AntonioAdrano (disposta la chiusura delle scuole anche per il 22 gennaio)BelpassoBiancavillaBronteCastiglione di Si...
📌 ELENCO SCUOLE CHIUSE mercoledì 21 gennaio 2026 (IN AGGIORNAMENTO)
- Acireale
Aci Sant’Antonio
Adrano (disposta la chiusura delle scuole anche per il 22 gennaio)
Belpasso
Biancavilla
Bronte
Castiglione di Sicilia
Catania
Giarre
Grammichele
Nicolosi
Scordia
Trecastagni
(elenco in continuo aggiornamento)
Prosegue l’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale. In attesa del nuovo bollettino della Protezione Civile regionale, previsto nelle prossime ore, iniziano ad arrivare le prime ordinanze dei sindaci sulla chiusura delle scuole per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026, in alcuni Comuni.
Al momento, per domani non è stata ancora diramata una nuova allerta ufficiale: le amministrazioni comunali stanno quindi valutando l’evoluzione della situazione meteo e le indicazioni che arriveranno dal Dipartimento di Protezione Civile.
Le chiusure vengono disposte in via precauzionale per permettere ai tecnici comunali di effettuare sopralluoghi e controlli di sicurezza sugli edifici scolastici dopo le intense piogge delle ultime ore.