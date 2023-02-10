Maltempo: nubifragi e vento, le vostre foto inviate a 95047.it

La Sicilia è in ginocchio per il maltempo che imperversa, soprattutto, nell'area sudorientale dell'Isola.Tanti i danni pure a Paternò, con tanti alberi caduti a causa della violenza del vento lcune fa...

La Sicilia è in ginocchio per il maltempo che imperversa, soprattutto, nell'area sudorientale dell'Isola.

Tanti i danni pure a Paternò, con tanti alberi caduti a causa della violenza del vento

lcune famiglie, le cui abitazioni insistono dalla parte del torrente Fiumara, sulla strada che collega Modica a Scicli, nella notte sono state fatte evacuare dalla Protezione civile.Inghiottito dalle onde il lungomare di Donnalucata. Situazione critica lungo il canale San Liberale che conduce al centro storico di Modica. Chiusi gli esercizi commerciali e le scuole.

A Siracusa circa trenta persone sono state evacuate dalle loro case. Famiglie isolate nella zona di San Domenico ed anche in contrada Mottava. Sono stati necessari i mezzi anfibi per salvare una donna rimasta incastrata dentro la propria auto. Chiuse per allagamento alcune arterie periferiche e parzialmente crollata la scalinata che consente l'accesso alla spiaggia dell'Arenella.

A Ragusa la pioggia case ininterrottamente da ieri mattina.

La Siam, che gestisce il servizio idrico, ha reso noto che la condotta di Bufalaro Alto si è squarciata quasi del tutto. Ciò sta determinando problemi di riduzione o carenza idrica in alcune aree della città, soprattutto Belvedere e zona alta. Le condizioni meteo non consentono interventi per la riparazione.

In provincia si sono registrate piccole frane che hanno reso non transitabili alcune strade. A Marzamemi, il borgo marinaro di Pachino), mareggiata nella frazione.

Mentre le Eolie sono isolate da due giorni e, soprattutto a Lipari si contano i danni del maltempo, anche a Palermo il forte vento ha provocato la caduta di un Ficus secolare, all'angolo tra via Piemonte e via Magnoglie. Un albero di enorme dimensioni che ha invaso la sede stradale bloccando del tutto il traffico.