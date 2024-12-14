Maltempo: piogge in arrivo in Calabria e Sicilia, allerta gialla
L'area di bassa pressione che sta attraversando l'Italia oggi raggiungerà i settori più meridionali richiamando correnti settentrionali che, nella giornata di domani, interesseranno parte del Sud con precipitazioni localmente persistenti.
Sulla base delle previsioni il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso che prevede dal mattino di domani, domenica 15 dicembre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie sui settori tirrenici, in rapida estensione alla Sicilia, soprattutto sui settori tirrenici centro-orientali.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Per la giornata di domani allerta gialla su settori di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e sull'intero territorio della Calabria.