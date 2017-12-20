MANIACE: Truffa in rete, venduta auto inesistente, denunciate 3 persone

MANIACE: Truffa in rete, venduta auto inesistente, denunciati 3 persone

I carabinieri della Stazione di Maniace hanno denunciato tre persone di Venezia di 56, 52 e 40 anni e tutte gravate da precedenti di polizia, perché ritenute responsabili di sostituzione di persona in concorso e associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Hanno attirato il rivenditore di auto con un annuncio pubblicato sul sito “Autoscout 24”, fatto peraltro a nome di terza persona completamente ignara, dove proponevano la vendita, dopo risultata fittizia, di una Wolkswagen Tiguan. Utilizzando falsi indirizzi e-mail e documentazione acquisita in rete, inducevano in errore il povero commerciante facendosi accreditare, si di un conto corrente aperto ad arte online, una somma equivalente a 12.000 per poi sparire nel nulla.

Grazie alla denuncia della vittima i carabinieri sono riusciti, attraverso l’esame incrociato di tutti gli elementi investigativi a disposizione, a dare un volto ai tre malviventi denunciandoli all’Autorità Giudiziaria.