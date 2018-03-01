MASCALI: 41enne di Belpasso, ai domiciliari per droga e ricettazione
A cura di Redazione
01 marzo 2018 13:48
I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato il 41enne Ignazio CRIMI di Belpasso, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
L’uomo dovrà espiare la pena di anni 2 di reclusione poiché ritenuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, minaccia e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, reati commessi a Mascali il 13 e il 17 febbraio del 2017.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.