95047

MASCALI: 41enne di Belpasso, ai domiciliari per droga e ricettazione

MASCALI: 41enne di Belpasso, ai domiciliari per droga e ricettazione

A cura di Redazione Redazione
01 marzo 2018 13:48
MASCALI: 41enne di Belpasso, ai domiciliari per droga e ricettazione -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato il 41enne  Ignazio CRIMI di Belpasso, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva  emesso dal Tribunale di Catania.

MASCALI: 41enne di Belpasso, ai domiciliari per droga e ricettazione
MASCALI: 41enne di Belpasso, ai domiciliari per droga e ricettazione

L’uomo dovrà espiare la pena di anni 2 di reclusione poiché ritenuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, minaccia e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, reati commessi a Mascali il 13 e il 17 febbraio del 2017.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047