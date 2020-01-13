MASCALI: IVAN “IL TERRIBILE” SCOVA LA DROGA A CASA DEL PUSHER

I Carabinieri della Stazione di Mascali, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofilo di Nicolosi, hanno arrestato il 21enne Stefano Mario SCIACCA, del posto, nella flagranza di reato di detenzione di...

La mirata attività info investigativa ha consentito all’Arma mascalese di centrare l’obiettivo arrestando lo SCIACCA, ancora una volta e per le stesse motivazioni legate allo spaccio di droga.

Infatti, acquisite le opportune informazioni in merito, i militari si sono recati presso l’abitazione dell’uomo circondandone il perimetro, ma lo SCIACCA si attardava all’apertura della porta che, poi, apriva soltanto quando i militari avevano minacciavano di abbatterla.

Iniziata la perquisizione i militari hanno immediatamente rinvenuto un bilancino di precisione sul tavolo della cucina, mentre il fiuto infallibile del cane “Ivan” segnalava la presenza di droga nel comodino della stanza da letto, la quale, però, non veniva trovata dai militari.

In seguito la ricerca del cane ha sortito l’esito sperato consentendo di rinvenire, occultata all’interno di una cavità del ripostiglio, una busta contenente 95 dosi di marijuana già pronte per lo smercio per un totale di circa 60 grammi, ciò avvalorando l’ipotesi che il giovane avesse temporeggiato nell’apertura della porta tentando disperatamente di nascondere la droga spostandola dall’accessibile comodino occultandola nel nascondiglio dove, suo malgrado, è stata invece rinvenuta.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.