Mascali, ruba 200 chili di limoni: arrestato paternese

E’ stato sorpreso all'interno di un agrumeto con oltre 200 chili di limoni appena rubati. I Carabinieri di Mascali hanno arrestato in flagrante S. M., 50enne, di Paternò per furto aggravato e danneggiamento.

Una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso l’uomo all'interno di un agrumeto in via Carlino con oltre 200 chili di limoni verdello appena asportati e sistemati in 8 ceste. Nella circostanza i militari hanno anche accertato che il 50nne, per accedere al fondo, aveva danneggiato una parte della recinzione perimetrale. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito per direttissima.

