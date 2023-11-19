95047

MASCALUCIA. AUTO FINISCE CONTRO UN MURO, FERITA LA CONDUCENTE

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 10.30, a Mascalucia , dove un’auto è finita contro un muretto.Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto quando una donna...

19 novembre 2023 12:23
Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 10.30, a Mascalucia , dove un’auto è finita contro un muretto.

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto quando una donna al volante di una Fiat 600 mentre percorreva la via degli alpini ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore improvviso.

Questa perdita di controllo ha portato l’auto a sbatterviolentemente contro il muro

Fortunatamente, al momento dell’incidente, non vi erano altri veicoli in transito sulla strada, evitando così potenziali collisioni aggiuntive.

Sul posto sono intervenuti intorno i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del mezzo, oltre ai sanitari del 118 per soccorre la donna che era alla guida della macchina.

