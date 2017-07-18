MASCALUCIA: COLTIVA “LA MARIJUANA” NEL GIARDINO DEL BED & BREAKFAST, ARRESTATO TITOLARE

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza una 55enne del posto, per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.Una breve ma proficua attività info-investigativa ha...

Una breve ma proficua attività info-investigativa ha condotto ieri sera i militari nella struttura ricettiva, ubicata a Mascalucia, luogo in cui nel giardino, sono state rinvenute e sequestrate una decina di piante di canapa indiana dall’altezza variabile tra i 100 e i 200 cm.

Il magistrato di turno, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la remissione in libertà dell’uomo in attesa di giudizio.