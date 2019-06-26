MASCALUCIA: FURTO CON SPACCATA, IL TITOLARE DEL NEGOZIO "UN BRUTTO EPISODIO CHE CI DARÀ' PIÙ FORZA DI INVESTIRE NELLA NOSTRA TERRA E NEL NOSTRO FUTURO"

"Oggi fare IMPRESA vuol dire trovare il coraggio di investire in un paese che da pochissime opportunità a noi giovani CHE oltre tutto veniamo sommersi da tasse ed imposte.Oggi fare IMPRESA non vuol di...

"Oggi fare IMPRESA vuol dire trovare il coraggio di investire in un paese che da pochissime opportunità a noi giovani CHE oltre tutto veniamo sommersi da tasse ed imposte.

Oggi fare IMPRESA non vuol dire fermasi al primo ostacolo ma bensì guardare avanti anche nei momenti più difficili, stringendo i denti e trovare la forza di credere nei nostri sogni facendoli diventare progetti validi ed efficaci.

Noi oggi crediamo più di prima nelle nostre capacità e forze lavorative, perché è il lavoro che nobilita l’uomo.

Un brutto episodio come questo non basterà a scoraggiarsi ma bensì a darci ancora più forza di investire nella nostra terra e nel nostro futuro.

Ringraziamo i nostri clienti e amici che ogni giorno ci sostengono"

E’ questo lo sfogo sui social del titolare del negozio di abbigliamento, di Via Alcide De Gasperi a Mascalucia, dopo il furto con spaccata nel suo negozio.