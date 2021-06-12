MASCALUCIA. NELLA LATTA AL POSTO DELLA VERNICE 700 GRAMMI DI MARIJUANA

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato 30enne di Mascalucia, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Avendo acqu...

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato 30enne di Mascalucia, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Avendo acquisito notizie circa una presunta attività illecita posta in essere dall’uomo nel campo degli stupefacenti, i militari lo hanno pedinato da San Giovanni La Punta, dove sembra “operasse”, fino alla sua abitazione di Mascalucia dove, dopo averlo bloccato, sono entrati nell’abitazione allo scopo di sottoporla a perquisizione.

Operazione che ha consentito di rinvenire in mansarda un recipiente per vernici da interni al cui interno erano state celate delle buste di plastica contenenti circa 700 grammi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.