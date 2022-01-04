MASCALUCIA: PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE CONTRO UN MURO

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 04 Gennaio 2022 in Via Pulei nel comune di MascaluciaUna donna alla guida di una Sukuzi Baleno per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità ...

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 04 Gennaio 2022 in Via Pulei nel comune di Mascalucia

Una donna alla guida di una Sukuzi Baleno per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità che sono intervenuti sul posto, è finita violentemente contro un muro riportando serie ferite in varie parti del corpo.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del mezzo ed hanno affidato la conducente alle cure del 118.

La donna è stata trasferita all'ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Il traffico nel tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti