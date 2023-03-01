MASCALUCIA.SCOMPARSO DA QUESTA MATTINA, SI CERCA IL VENTENNE GIANLUCA
Preoccupazione a Massannunziata, frazione di Mascalucia, dove da questa mattina non si hanno più notizie di un giovane 20enne, Gianluca Giangrande.Il ragazzo si è allontanato dalla comunità alloggio i...
Preoccupazione a Massannunziata, frazione di Mascalucia, dove da questa mattina non si hanno più notizie di un giovane 20enne, Gianluca Giangrande.
Il ragazzo si è allontanato dalla comunità alloggio in cui è ospitato, senza più farvi ritorno.
Alto 1,70, abbastanza esile di corporatura, al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero con una felpa rossa, pantaloni blu e scarpe Converse.
Gianluca Giangrande si è mosso a piedi, non portando con sé denaro e neanche il cellulare.
Chiunque lo abbia visto nelle zone limitrofe è pregato di contattare al più presto le forze dell'ordine.