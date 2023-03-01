95047

MASCALUCIA.SCOMPARSO DA QUESTA MATTINA, SI CERCA IL VENTENNE GIANLUCA

01 marzo 2023
01 marzo 2023 21:34
Preoccupazione a Massannunziata, frazione di Mascalucia, dove da questa mattina non si hanno più notizie di un giovane 20enne, Gianluca Giangrande.

Il ragazzo si è allontanato dalla comunità alloggio in cui è ospitato, senza più farvi ritorno.

Alto 1,70, abbastanza esile di corporatura, al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero con una felpa rossa, pantaloni blu e scarpe Converse.

Gianluca Giangrande si è mosso a piedi, non portando con sé denaro e neanche il cellulare.

Chiunque lo abbia visto nelle zone limitrofe è pregato di contattare al più presto le forze dell'ordine.

