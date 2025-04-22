MASCALUCIA, VIOLENTO INCIDENTE IN VIA MOMPILIERI: UNA DONNA FERITA

Mascalucia (CT), 21 aprile 2025 – Grave incidente stradale poco prima delle ore 17 di ieri in via Mompilieri, a Mascalucia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale,...

Mascalucia (CT), 21 aprile 2025 – Grave incidente stradale poco prima delle ore 17 di ieri in via Mompilieri, a Mascalucia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro laterale.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle due auto proveniva da via dei Gladioli quando si è verificato l’impatto.

La collisione è stata tanto violenta da causare l’esplosione degli airbag.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai feriti.

Una donna, passeggera di una delle due auto, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi e non si temono conseguenze permanenti.

Oltre ai sanitari e alla Polizia Municipale, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati, evitando ulteriori rischi legati a eventuali perdite di carburante o cortocircuiti.

Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti: la carreggiata è rimasta occupata dai mezzi incidentati, causando il blocco temporaneo della circolazione fino alla rimozione dei veicoli.

Le autorità stanno proseguendo con i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.