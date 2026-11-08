Paternò, già attivi Casa e Ospedale di Comunità: presentazione il 10 novembre

Le due strutture di via Verga saranno presentate martedì 10 novembre alle ore 13 dall’Asp di Catania. Nuovi servizi sanitari per i cittadini.

CATANIA - Servizi sanitari più vicini ai cittadini, nuovi spazi per l’assistenza e percorsi di cura integrati per rispondere ai bisogni delle persone, in particolare dei pazienti cronici e delle fasce più fragili della popolazione. Sono già attive le sei Case della Comunità di Adrano, Biancavilla, Paternò, Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo e Castiglione di Sicilia e i due Ospedali di Comunità di Adrano e di Paternò, che l’Asp di Catania presenterà alle comunità locali nelle giornate del 10 e del 12 novembre.

Le otto strutture, realizzate nell’ambito della Missione 6-Salute del PNRR, rafforzano la rete dell’assistenza territoriale nei Distretti sanitari di Adrano, Paternò e Giarre, secondo il modello organizzativo previsto dal DM 77/2022.

Le presentazioni saranno un’occasione di incontro con i cittadini, le amministrazioni locali e i rappresentanti delle realtà associative e professionali del territorio, per illustrare i servizi disponibili, le modalità di accesso e le opportunità assistenziali offerte dalle nuove strutture.

Il calendario delle presentazioni

Martedì 10 novembre

Adrano - ore 10.00, Casa della Comunità, piazza Sant’Agostino 54; ore 10.45, Ospedale di Comunità, via Vittorio Emanuele 400.

Biancavilla - ore 11.30, Casa della Comunità, via G. Marconi s.n.

Paternò - ore 13.00, Casa della Comunità e Ospedale di Comunità, via Verga 85.

Giovedì 12 novembre

Fiumefreddo di Sicilia - ore 10.30, Casa della Comunità, via A. Diaz 13-15.

Piedimonte Etneo - ore 12.00, Casa della Comunità, via Oratorio s.n.

Castiglione di Sicilia - ore 15.00, Casa della Comunità, via Pietramarina s.n.

Le strutture saranno illustrate dal direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, insieme al direttore sanitario, Giovanni Francesco Di Fede, e al direttore amministrativo, Tamara Civello.

Interverranno i sindaci dei Comuni di Adrano, Biancavilla, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Paternò, Piedimonte Etneo, i primi cittadini dei territori del comprensorio, i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, le autorità civili, militari e religiose, i direttori dei Distretti sanitari di Adrano, Paternò e Giarre e delle strutture aziendali coinvolte.

Parteciperanno inoltre i rappresentanti dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle organizzazioni sindacali, del Comitato consultivo aziendale e delle associazioni del territorio, insieme ai professionisti sanitari e al personale tecnico e amministrativo.