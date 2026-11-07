Paternò, sospetto amianto nella palestra comunale: controlli dopo una segnalazione

Dopo un esposto cittadino e un sopralluogo ispettivo, il Comune dispone il campionamento dei materiali nella palestra “Peppino Impastato” di via Bologna.

PATERNÒ – Possibile presenza di amianto nella palestra comunale “Peppino Impastato” di via Bologna. Il Comune di Paternò ha disposto verifiche urgenti per accertare eventuali rischi di esposizione, dopo un esposto presentato da un cittadino.

La vicenda emerge dalla determinazione n. 3 del 5 novembre 2026, con cui il Settore Patrimonio e Manutenzione ha affidato il campionamento dei materiali potenzialmente contenenti cemento-amianto.

Tutto ha avuto origine da una segnalazione cittadina, alla quale è seguito un sopralluogo ispettivo il 27 ottobre scorso, effettuato nell'ambito dei controlli sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

A seguito dell'ispezione, il Comune ha ritenuto necessario intervenire con urgenza per valutare il possibile rischio di esposizione all'amianto nella struttura sportiva.

Per gli accertamenti è stato disposto un affidamento alla società Centro Commerciale Edile S.r.l., per un importo complessivo di 732 euro, IVA inclusa.

Al momento non vi è alcuna conferma di contaminazione da amianto. Il provvedimento riguarda infatti l'esecuzione delle verifiche e non riporta risultati delle analisi né eventuali disposizioni di chiusura dell'impianto.

Saranno gli esiti dei campionamenti a chiarire la situazione e a stabilire se siano necessari ulteriori interventi per garantire la sicurezza della struttura.